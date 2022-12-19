Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московскую команду.

— Вы берете самого талантливого русского игрока...

— Я рад за него! Я с ним в сборной разговаривал, сказал: «Давай, переходи к нам». Все.

— Я слышал, когда ты с ним прощался, сказал: «Жду тебя на сборах».

— Да.

— Ну это круто, что «Локомотив» берет такого парня.

— Для нашей команды это супер! Никакой адаптации у него не будет, все будет супер. Он поможет нам во второй части. Ему 18? Ничего страшного. Конечно, он готов. По нему видно.

— Что нужно, чтобы не вылететь?

— Выигрывать каждую игру.

16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил «СЭ» заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Максиме Глушенкове. Затем сообщалось, что железнодорожники заплатят за игроков в сумме около 700 миллионов рублей.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.