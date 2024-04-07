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Сегодня, 18:07

Мусаев о голе в ворота «Факела»: «Удалось воспользоваться шансом»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.

— Эмоции от гола хорошие. Предоставили шанс в основе, надо было им воспользоваться. У меня хорошие партнеры, которые снабжают меня передачами. Пытаюсь воспользоваться моментами.

— На сегодняшний матч ты основной нападающий. Как тебе конкуренция с Чаловым и Заболотным?

— Правильно отметили, что я на сегодняшний матч был основным. На каждую игру у нас разные тактические установки. С «Факелом» удалось воспользоваться шансом, теперь надо двигаться дальше.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.

Тамерлан Мусаев
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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