Игрок «Краснодара» Волков — об Ионове: «Зверь, сумасшедший профессионал. Носится больше, чем вся команда»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, что думает о бывшем вингере команды Алексее Ионове.

«Зверь, сумасшедший профессионал. Работоспособный игрок, которому доступно то, до чего далеко всей команде. В 34 года носится больше, чем вся команда! Леша недооценен, топовый футболист. Всем важны голы, ассисты, трофеи, а замечают только ошибки. Но когда у Ионова идет, колоссальный импульс», — приводит Sport24 слова Волкова.

В минувшем сезоне Ионов провел 38 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 7 голами и 4 результативными передачами. В июне 34-летний футболист подписал контракт с «Ростовом».