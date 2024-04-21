Азнауров: «Карпин — топ-тренер, он дает молодежи возможность играть»

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров считает Валерия Карпина топ-тренером.

Под руководством 55-летнего специалиста желто-синие занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка за 23 матча.

«Карпин — топ-тренер? Да, 100 процентов. Чем он так хорош? Наглядный пример — дает возможность играть молодежи. Мы стараемся проявлять себя, обыграли «Урал», к примеру», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

21 апреля «Ростов» на своем поле встретится со «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России.