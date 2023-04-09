Нападающий «Химок» Садыгов: «Мы постарались сыграть от обороны, ЦСКА больше атаковал»

Сегодня, 19:01
Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА, а также рассказал, как он воспринял уход Спартака Гогниева из команды.
— Есть ли какие-то изменения в игре «Химок» после ухода Гогниева?
— К сожалению, в результате ничего не изменилось. Мы постарались сыграть от обороны, ЦСКА больше атаковал, больше владел мячом. Постарались начать так.
— Когда вы впервые узнали об отставке Гогниева?
— Из новостей. Это произошло вечером, у нас был выходной. На следующий день он попрощался с командой. Он приехал на базу, было собрание. Нормально пообщались и пожелали друг другу удачи.
— Какие цели ставите на сезон? «Торпедо» уже вас догнало.
— У нас следующая игра с ними. Будем бороться. Задача остаться в РПЛ. Можно и через стыки и напрямую.
— Какое качество Билялетдинова можете выделить?
— Большой опыт. Он опытный тренер, это не первый клуб в РПЛ.
— Общался ли он с вами персонально насчет игрового времени?
— Да, пообщались. Но раскрывать не буду.
Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.
Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.