Нападающий «Химок» Садыгов: «Мы постарались сыграть от обороны, ЦСКА больше атаковал»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА, а также рассказал, как он воспринял уход Спартака Гогниева из команды.

— Есть ли какие-то изменения в игре «Химок» после ухода Гогниева?

— К сожалению, в результате ничего не изменилось. Мы постарались сыграть от обороны, ЦСКА больше атаковал, больше владел мячом. Постарались начать так.

— Когда вы впервые узнали об отставке Гогниева?

— Из новостей. Это произошло вечером, у нас был выходной. На следующий день он попрощался с командой. Он приехал на базу, было собрание. Нормально пообщались и пожелали друг другу удачи.

— Какие цели ставите на сезон? «Торпедо» уже вас догнало.

— У нас следующая игра с ними. Будем бороться. Задача остаться в РПЛ. Можно и через стыки и напрямую.

— Какое качество Билялетдинова можете выделить?

— Большой опыт. Он опытный тренер, это не первый клуб в РПЛ.

— Общался ли он с вами персонально насчет игрового времени?

— Да, пообщались. Но раскрывать не буду.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.