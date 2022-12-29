Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Источник: «Краснодар» готов купить за 2,5 миллиона евро полузащитника «Ариса»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Краснодар» предложил 2,5 миллиона евро греческому «Арису» за полузащитника Даниэля Мансини, утверждает Sport24.

Самому 26-летнему футболисту был предложен контракт с окладом в 1 миллион евро в год.

Греческий клуб готов отпустить игрока, но для самого аргентинца переезд в Россию не является приоритетным вариантом. Он намерен взять паузу в переговорах, чтобы дождаться предложений от других клубов.

В текущем сезоне Мансини провел за «Арис» 16 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-29-krasnodar-predlozhil-25mln-yevro-za-poluzashchitnika-arisa
ФК Арис (Салоники)
ФК Краснодар
6
1
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
Умер композитор Эдуард Артемьев
Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Самедов: «Запомнился в 2022 году больше всего Комличенко, вся игра «Ростова» строится вокруг него»
Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику сборной Марокко
Бывший голкипер «Зенита» Корнюхин рассказал, кто из российских вратарей мог бы усилить питерскую команду
Гаджиев назвал Малкома и Промеса лучшими игроками РПЛ в 2022 году
«Торпедо» займется вопросом истекающих контрактов летом 2023 года
Агент заявил, что Педриньо приступил к тренировкам в «Сан-Паулу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В ПСВ отреагировали на новость о возможном переходе Сперцяна

Роман Орещук: «Промес — лучший футболист 2022 года»