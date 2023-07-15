Источник: «Спартак» близок к покупке защитника Рожериу из «Сассуоло»

Защитник «Сассуоло» Рожериу может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, стороны находятся в стадии обсуждения суммы трансфера 25-летнего бразильца. Переход обойдется московскому клубу примерно в 8 млн евро.

Рожериу выступает за «Сассуоло» с 2019 года, перейдя из «Ювентуса». В минувшем сезоне левый защитник провел 36 матчей в серии А, отметившись тремя результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 млн евро.