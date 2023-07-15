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Сегодня, 07:29

Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на новый сезон РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
Вендел.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Зенита» Вендел не попал в заявку команды на официальном сайте РПЛ.

При этом петербуржцы еще могут внести 25-летнего бразильца в список, однако новички команды Александр Коваленко, Ду Кейрос и Никита Гойло в заявку уже попали.

Ранее журналист Хорхе Никола на своем YouTube-канале сообщил, что у Вендела напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых.

Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2027-го. Хавбек перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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