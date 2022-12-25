Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Орландо Сити»

Защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель попал в сферу интересов команд РПЛ. Интерес к аргентинцу проявляют «Динамо» и «Спартак», утверждает Calciomercato.

Речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа. Потенциальная сделка оценивается в 2,5 миллиона евро.

Еще одним претендентом на подписание игрока является итальянский «Кремонезе».

Контракт 25-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до декабря 2023 года.

В этом сезоне он провел за «Орландо» в МЛС 29 матчей и забил 1 гол.