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Сегодня, 16:06

Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Орландо Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
Родриго Шлегель.
Фото Соцсети
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Защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель попал в сферу интересов команд РПЛ. Интерес к аргентинцу проявляют «Динамо» и «Спартак», утверждает Calciomercato.

Речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа. Потенциальная сделка оценивается в 2,5 миллиона евро.

Еще одним претендентом на подписание игрока является итальянский «Кремонезе».

Контракт 25-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до декабря 2023 года.

В этом сезоне он провел за «Орландо» в МЛС 29 матчей и забил 1 гол.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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