Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Орландо Сити»

Сегодня, 16:06
Защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель попал в сферу интересов команд РПЛ. Интерес к аргентинцу проявляют «Динамо» и «Спартак», утверждает Calciomercato.
Речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа. Потенциальная сделка оценивается в 2,5 миллиона евро.
Еще одним претендентом на подписание игрока является итальянский «Кремонезе».
Контракт 25-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до декабря 2023 года.
В этом сезоне он провел за «Орландо» в МЛС 29 матчей и забил 1 гол.