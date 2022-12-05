Источник: Старожук останется в структуре «Краснодара» и возглавит вторую команду

«Краснодар» еще не определился с кандидатурой нового главного тренера команды, утверждает «РБ Спорт».

Сейчас клуб ведет поиски подходящих кандидатур, с некоторыми из них ведутся переговоры. Окончательное решение по новому тренеру команды будет за владельцем клуба Сергеем Галицким.

Как только «Краснодар» найдет нового тренера, то с большой долей вероятности Александр Сторожук останется в структуре клуба и возглавит вторую команду «быков».

«Быки», набрав в 17 матчах 25 очков, ушли на зимнюю паузу, располагаясь на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.