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Сегодня, 22:25

Бывший помощник Бердыева: «Не сомневаюсь, что его опыт поможет команде успешно выступать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Молдавский специалист Иван Данильянц высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

Данильянц и Бердыев работали вместе в «Ростове», «Рубине» и «Кайрате».

«Нужно видеть команду, быть там, чтобы о чем-то говорить. Я не сомневаюсь, что его опыт поможет команде успешно выступать. В чемпионский год с «Рубином» команда при нем меньше всех пропустила и больше всех забила. С «Ростовом» тоже был Бердыев. Курбан Бекиевич всегда учился, был открыт для нового. Это было его фишкой», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-pomoshhnik-berdy-eva-ne-somnevayus-chto-ego-opy-t-pomozhet-sochi-igrat-uspeshno/
РПЛ
ФК Сочи
Иван Данильянц
Курбан Бердыев
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