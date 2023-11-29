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Сегодня, 17:28

Иванов назвал неожиданным включение Ишкова и Дмитриева в число номинантов на премию «Первая пятерка»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о попадании футболистов команды Ильи Ишкова и Игоря Дмитриева в номинацию на премию «Первая пятерка» — 2023.

«Конечно, я не ожидал, что Ишков и Дмитриев будут номинированы на премию «Первая пятерка». Оба игроки молодые, проводят свой первый год в РПЛ, поэтому и не ожидал. Для нас будет значимым событием и очень приятно, если какой-то наш футболист выиграет награду.Но мне очень хотелось бы, чтобы ребята прогрессировали дальше. Они молодцы, доказали, что могут играть. Дай бог, чтобы ребята закрепились в стартовом составе и играли дальше», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России. В прошлом году обладателем премии стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/ivanov-ocenil-nominaciyu-igrokov-urala-ishkova-i-dmitrieva-na-premiyu-pervaya-pyatyorka-310265/
Илья Ишков
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