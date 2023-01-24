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24 января, 23:54

Ивич прокомментировал победу «Краснодара» в игре с «Бунедкором»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Бунедкором» (1:0).

«Это был первый полноценный матч после долгой предсезонной работы. Я предоставил игровое время каждому футболисту, оценил их игру. У нас есть неплохие задумки, но все еще есть над чем работать. До первого официального матча предстоит сделать многое. Проблема заключается в том, что в течение первых трех дней мы должны были сыграть с «Левски». Это была бы ранняя игра, учитывая уровень подготовки наших спортсменов на тот момент. Мы опасались травм и боялись, что кто-то может сломаться, поэтому решили обойтись одной игрой. Все детали отработаем на втором сборе», — сказал Ивич на официальном YouTube-канале «Краснодара».

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YX7BUTMZ1DI
Футбол
ФК Бунедкор
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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