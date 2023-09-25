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Сегодня, 11:52

Изидор прокомментировал итог матча «Локомотив» — «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор расстроен из-за поражения от «Локомотива» (1:2), но надеется, что со следующего матча начнется победная серия его команды.

«Я расстроен, потому что мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но я надеюсь, что со следующей игры мы начнем победную серию. «Локомотив» играл хорошо. Они хорошо подготовились к игре. Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу», — приводит слова Изидора ТАСС.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз забил 1 гол в 3 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в 9 матчах. Команда становилась чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.

Источник: https://tass.ru/sport/18832049
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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