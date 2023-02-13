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Сегодня, 11:22

Стрепетов: «Думаю, для «Волги» было бы очень почетно приехать на «Газпром Арену»

Алина Савинова
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о подготовке «Зенита» к возобновлению сезона.

«Зенит» не участвовал в турнире в ОАЭ, команда планомерно готовится. И сейчас есть вопросы по кубковому матчу с «Волгой», который является важным аспектом продолжения кубковой борьбы. Есть поле в Ульяновске, где «Зенит» с нетерпением ждут, есть запасные поля. «Зенит» предложил сыграть на своем, и для «Волги», думаю, было бы очень почетно приехать на «Газпром Арену» и отметиться в своей истории матчем на ней. Что касается команды, то Семак сейчас выбрал тактику целенаправленной подготовки к кубковому матчу и к возобновлению чемпионата, сохранили всех легионеров» , — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Матч 1/4 финала плей-офф Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» должен пройти 25 февраля.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-dlya-volgi-by-lo-by-ochen-pochteno-priehat-na-gazprom-arenu-no-ul-yanovsku-nuzhen-prazdnik/
Футбол
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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