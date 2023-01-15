Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Пусть куда-нибудь перейдет. Если слух станет реальностью, то будет прекрасно, Дзюба будет знаменитым «торпедовец». Потому что футболисты «Торпедо» были так или иначе связаны с автозаводом, сейчас автозавода нет, но у Дзюбы руки золотые, они помнят. Верю, что Дзюба вернется и станет легендой «автозаводцев». Все уже забыли, где Дзюба в последний раз играл, пусть хоть где-то начнет играть опять», — сказал Губерниев «СЭ».

15.01.2023 | Реал — Барселона

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой. И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.