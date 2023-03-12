Орлов: «Не стоит выпускать Ренана в каждом матче, нет пока опыта»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» пожурил новичка питерцев Роберта Ренана после матча «Зенит» — «Химки».

— Есть же футбольный закон. Команда играет так, как ей позволяет соперник. Так вот «Химки» сегодня оказали «Зениту» очень достойное сопротивление, сыграли на уровне чемпиона России. В первом тайме гости превзошли питерцев по проценту владения мячом, контролировали центр поля!

Да, «Зенит» забил дважды, но это скорее за счет индивидуального мастерства Малкома и компании. А по качеству футбола наблюдалось равенство. Просто подопечным Гогниева не хватало последнего паса или завершающего удара. Но по структуре игры к ним вопросов нет, все было четко выстроено. Так что тренер — молодец, приятно удивил. Тут уже никуда не деться — надо это признать.

А после перерыва при счете 2:0 в действиях хозяев стала проявляться некая вальяжность. Особенно это касается центральных защитников. Есть вопросы к Ренану и Родригао. Новичок «Зенита» понравился в первом матче, но сейчас уже видно, что стабильности ему пока не хватает. Наверное, не стоит выпускать его в каждом матче. Нет еще должного опыта. Ну как он мог упустить Руденко, когда назначили пенальти? Это же очевидная ошибка. Кроме того, Ренан довольно долго «гладит» мяч, не сразу с ним расстается. Надо побыстрее начинать атаки.

«Химки» понравились еще и тем, что применили высокий прессинг. Зенитовцы порой терялись, не знали, что делать на своей половине поля. Уход Барриоса сказался моментально! Пропал баланс между защитой и средней линией. Начались проблемы. Очень любопытен будет матч «Зенита» с московским «Динамо» на Кубок.