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Сегодня, 21:00

Как голосовал Александр Алаев при определении лучшего игрока России

Отдел футбола «СЭ»
Александр Алаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент РПЛ Александр Алаев поставил на первое место полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

Также в его пятерку вошли: Квинси Промес («Спартак»), Клаудиньо («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Данил Глебов («Ростов»).

Вильмар Барриос
РПЛ
Александр Алаев
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