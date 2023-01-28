Калачев назвал Карпина одним из самых сильных тренеров России

Сегодня, 13:25
Тренер «Чайки» Тимофей Калачев прокомментировал работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
«Я понимаю, что он требует от футболистов. И почему это дает результат. Думаю, его можно назвать одним из самых сильных тренеров России. Все-таки не просто так он работает со сборной. Если останутся в тройке — это будет большой успех. Но если попадут в топ-6 — тоже хорошее достижение», — приводит слова Калачева «РБ Спорт».
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 35 очками.
Калачев завершил карьеру футболиста в мае 2019 года. Он играл под руководством Карпина с 2017-го по 2019-й. В общей сложности белорусский игрок провел за «Ростов» 295 матчей, забил 24 гола и сделал 74 результативные передачи.
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