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Сегодня, 13:25

Калачев назвал Карпина одним из самых сильных тренеров России

Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер «Чайки» Тимофей Калачев прокомментировал работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Я понимаю, что он требует от футболистов. И почему это дает результат. Думаю, его можно назвать одним из самых сильных тренеров России. Все-таки не просто так он работает со сборной. Если останутся в тройке — это будет большой успех. Но если попадут в топ-6 — тоже хорошее достижение», — приводит слова Калачева «РБ Спорт».

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 35 очками.

Калачев завершил карьеру футболиста в мае 2019 года. Он играл под руководством Карпина с 2017-го по 2019-й. В общей сложности белорусский игрок провел за «Ростов» 295 матчей, забил 24 гола и сделал 74 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/timofej-kalachev-karpin-odin-iz-samy-h-sil-ny-h-trenerov-rossii/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
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