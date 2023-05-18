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18 мая, 15:42

Канчельскис: «Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба очень хорошо нашел себя в «Локомотиве». Как говорится, пришелся ко двору. Но тут еще сыграла роль его бешеная мотивация доказать всем, что он в порядке. Плюс желание заработать последний хороший контракт. Конечно, теперь он просит у «Локомотива» увеличения зарплаты, а как иначе? Дзюба — лучший нападающий Лиги прямо сейчас. По дешевке уже его подписать не получится. Возможно ли возвращение в «Спартак»? Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно — у него очень сложные отношения с болельщиками», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Также он играл в составе «Зенита», «Ростова», тульского «Арсенала» и других клубов. В феврале этого года форвард перешел в «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-budet-krasivo-esli-dzyuba-zavershit-kar-eru-v-spartake/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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