Канчельскис: «4 забитых мяча — маловато для Дзюбы, но он точно не провалился»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил результативность форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

На счету 35-летнего футболиста 4 гола и 3 передачи в 16 матчах РПЛ текущего сезона.

«Конечно, 4 забитых мяча — маловато для Дзюбы. Но точно нельзя сказать, что Артем провалился. Нормальный результат. После перерыва, думаю, еще прибавит. Игроки в таком возрасте чаще всего подводят пик физической формы к ключевым играм сезона, которые будут уже весной. Дзюба приносит пользу «Локомотиву», о его уходе говорить бессмысленно», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца этого сезона.