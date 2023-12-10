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Сегодня, 20:31

Канчельскис: «4 забитых мяча — маловато для Дзюбы, но он точно не провалился»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил результативность форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

На счету 35-летнего футболиста 4 гола и 3 передачи в 16 матчах РПЛ текущего сезона.

«Конечно, 4 забитых мяча — маловато для Дзюбы. Но точно нельзя сказать, что Артем провалился. Нормальный результат. После перерыва, думаю, еще прибавит. Игроки в таком возрасте чаще всего подводят пик физической формы к ключевым играм сезона, которые будут уже весной. Дзюба приносит пользу «Локомотиву», о его уходе говорить бессмысленно», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца этого сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-4-gola-malovato-dlya-dzyuby-no-on-tochno-ne-provalilsya/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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