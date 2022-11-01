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Сегодня, 14:12

Канчельскис жестко раскритиковал Гогниева: «Клоун! Чистая показуха и популизм!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» раскритиковал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

После первого тайма Гогниев получил красную карточку за споры с главным судьей встречи Яном Бобровским. Специалист досматривал игру на трибунах и эмоционально отреагировал на гол форварда химчан Ильи Садыгова с пенальти на 90+3-й минуте.

«Для меня это смешно и ужасно. Как так можно реагировать на пенальти при счете 1:6? Они что, выигрывают? Чему он мог радоваться? Его команда пропустила 6 мячей. Не нужно издеваться над футболом. Если он так радуется одному голу при таком счете, то ему надо заканчивать с футболом. Это же забил сын главного инвестора. Многие любят заниматься таким популизмом. «Химки» — это цирк, а Гогниев в нем — клоун! Чистая показуха и популизм!» — сказал Канчельскис «СЭ».

Гогниев возглавляет «Химки» с начала сентября нынешнего года. Под руководством 41-летнего россиянина подмосковная команда не одержала ни одной победы, потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью.

Федор Смолов (в&nbsp;центре). «Динамо» похоронило «Химки», а Гогниев устроил шоу-скандал. Ждем возвращения Юрана?

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