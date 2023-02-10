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Сегодня, 09:20

Глебов объяснил, почему считает Галактионова сильным тренером

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Ростова» Данил Глебов в разговоре с «СЭ» заявил, что главный тренер Михаил Галактионов сможет помочь железнодорожникам.

«Наверное, помимо «Ростова», слежу только за «Нижним Новгородом», потому что туда пришел Михаил Галактионов, с которым я работал в молодежной сборной. Было интересно понаблюдать за тем, как он выстроит игру команды. И уже летом на предсезонном турнире было видно, что они не боятся играть — старались действовать через короткие передачи. Наверное, Галактионов — тот человек, который сможет вытащить «Локо». У него есть свой стиль. Считаю его хорошим сильным тренером», — сказал Глебов «СЭ».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков за 17 туров.

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь

Данил Глебов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
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