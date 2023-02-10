0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:05

Глебов назвал игру с «Зенитом» одной из самых легких в чемпионате России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает матч против «Зенита» (1:3) одним из самых легких.

«По мне, матч с «Зенитом» в плане игры в футбол получился одним из самых легких для нас. «Зенит» может позволить себе не играть строго без мяча. Мы об этом разговаривали и выходили с мыслью о том, что мяч должен быть у нас. Все понимают, что у них очень хороший центр поля, хорошая атака, так что, если мяч у них, то они будут диктовать свою игру.

В принципе, много моментов они нам не создали, если разбирать саму игру. А вот если им мяч отдать, то нагрузка на оборону и центр поля сразу увеличится — и так уже намного тяжелее. Без мяча же им приходится больше бегать, а кто это любит? В первом тайме мы чувствовали, как многие игроки «Зенита» злились, потому что, скажем так, не все получалось», — сказал Глебов «СЭ».

После первой половины сезона РПЛ «Зенит» лидирует с 42 очками. «Спартак» — второй с 36 очками, третьем место занимает «Ростов».

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь»

Данил Глебов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Смольников: «Я очень рад вернуться в «Локомотив»
Глебов объяснил, почему считает Галактионова сильным тренером
«Всем кажется, что футболисты офигевшие, но не надо обобщать». Большое интервью Данила Глебова
«Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Интервью Паршивлюка о Карпине, Глушакове, Дзюбе и другом
Паршивлюк — об эмоциях в футболе: «Все xG могут рухнуть разом, если кто-то случайно поскользнется или жена дома не то сказала»
Паршивлюк ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если красно-белые позовут его назад
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Паршивлюк: «Всю жизнь мечтал выиграть со «Спартаком». Слукавлю, если скажу, что у меня ничего не скребло внутри»

Глебов объяснил, почему считает Галактионова сильным тренером