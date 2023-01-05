Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с Зелимханом Бакаевым после перехода того из «Спартака» в «Зенит».

«Мы с ним в хороших отношениях, несмотря на то что он перешел в «Зенит». Мы постоянно на связи. Конечно, мне не хотелось, чтобы Зелимхан уходил — не хотелось терять такого хорошего футболиста. Личная неприязнь у нас есть только во время очных матчей несколько раз в год. Вся вражда — только во время матчей «Спартака» и «Зенита». В обычной жизни мы часто встречаемся в Москве, хорошо проводим время», — сказал Джикия.

Несмотря на редкие выходы Бакаева в стартовом составе «Зенита» и слабую статистику в первой части сезона, Джикия не считает решение полузащитника перейти в «Зенит» провалом.

«Грустно ли, что у него не получается в «Зените»? Как за моего друга — грустно. Но как за игрока «Зенита» — без разницы. Если бы там были футболисты не столь высокого уровня, то я бы мог назвать это провалом. Но там очень серьезная конкуренция. Он знал, что так будет, но не побоялся и пошел туда. Я знаю Зелимхана, для него самое главное — играть. Пусть работает, тренируется», — добавил Джикия.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Спартак». В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

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