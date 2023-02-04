Караваев подпишет новый контракт с «Зенитом»

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев близок к подписанию нового контракта с клубом из Санкт-Петербурга, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Зенит» договорился с 27-летним футболистом о новом контракте. Срок соглашения не разглашается, но, согласно некоторым данным, он может составить 3 года.
Караваев перешел в «Зенит» из голландского «Витесса» в 2019 году. Его действующий контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате России и отметился двумя забитыми голами.
Портал Transfermakt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.
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