Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:38

КДК РФС не будет рассматривать нецензурную лексику Промеса в перерыве матча с «Ахматом»

Константин Белов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о возможном наказании нападающего «Спартака» Квинси Промеса за нецензурную лексику в перерыве матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

В перерыве матча игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в подтрибунном помещении. Промес вступил в перепалку с защитником Мирославом Богосавцем.

«В рапорте делегата у нас такого нет. Мы не можем этого рассматривать, потому что не понятно о чем идет речь. Оснований рассматривать высказывание Промеса нет. В повестку этот вопрос не включен», — сказал Григорьянц «СЭ».

Квинси Промес
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
1
0
Читайте также
Биография Артемия Панарина: бедное детство в России и успех в НХЛ
В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Сочи» уволил очередного тренера и идет на последнем месте. Что пошло не так после ухода Федотова
Карпин приглашен на заседание КДК РФС за высказывания после матча с ЦСКА
Богосавац рассказал о конфликте с Промесом
Аршавин считает, что «Краснодар» является достойным претендентом на чемпионство по итогам сезона
КДК РФС не накажет полузащитника «Ахмата» Беришу после матча со «Спартаком»
Баринов уверен, что «Локомотив» заслуженно победил «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Карпин приглашен на заседание КДК РФС за высказывания после матча с ЦСКА

Обляков объяснил, почему футбольная столица России находится в Москве