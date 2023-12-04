КДК РФС не будет рассматривать нецензурную лексику Промеса в перерыве матча с «Ахматом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о возможном наказании нападающего «Спартака» Квинси Промеса за нецензурную лексику в перерыве матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

В перерыве матча игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в подтрибунном помещении. Промес вступил в перепалку с защитником Мирославом Богосавцем.

«В рапорте делегата у нас такого нет. Мы не можем этого рассматривать, потому что не понятно о чем идет речь. Оснований рассматривать высказывание Промеса нет. В повестку этот вопрос не включен», — сказал Григорьянц «СЭ».