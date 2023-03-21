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Сегодня, 13:52

Карпин заявил, что возможны дозаявки или отзаявки перед матчем с Ираком

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил, что перед матчем с Ираком могут быть дозаявлены некоторые футболисты.

— Возможно. Например, сегодня ночью в команде был Макарчук, а сегодня он уехал.

— В Тегеран прилетят 25 футболистов?

— Да. Если ничего не случится по дороге.
— В последнем интервью на вопрос о сборной Армении вы сказали, что было бы некрасиво покинуть «Ростов» и сборную России. Вы так критичны к себе, или у вас такое же отношение к игрокам, которые переходят в другие сборные, как, например, Наир Тикнизян.

— Это решение каждого человека. Здесь осуждать нельзя или критиковать.

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