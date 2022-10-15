Карпукас высказался об изменениях в «Локомотиве» после победы над «Торпедо»

Сегодня, 18:31
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил новый тренерский штаб команды.
— Хотя бы что-то изменилось в «Локомотиве», в подготовке или игре команды?
— Вы сами видели изменения в составе, они были самыми значительными.
— Как тебе новый тренерский штаб?
— Пока сложно сказать. Мы провели с ними всего несколько дней. Тяжело что-то сейчас изменить.
«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования