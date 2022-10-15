Карпукас высказался об изменениях в «Локомотиве» после победы над «Торпедо»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил новый тренерский штаб команды.

— Хотя бы что-то изменилось в «Локомотиве», в подготовке или игре команды?

— Вы сами видели изменения в составе, они были самыми значительными.

— Как тебе новый тренерский штаб?

— Пока сложно сказать. Мы провели с ними всего несколько дней. Тяжело что-то сейчас изменить.

«Локомотив» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» — 16-е с 6 баллами.