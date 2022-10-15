Гол Олейникова в добавленное время принес «Ахмату» победу над «Краснодаром»

Сегодня, 18:28
«Краснодар» на домашнем поле уступил «Ахмату» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.
На 17-й минуте футболист «Краснодара» Никита Кривцов в своей штрафной потерял мяч и после этого снес Ивана Олейникова с ног. Главный арбитр матча Ян Бобровский после просмотра ВАР назначил пенальти. 11-метровый удар реализовал игрок «Ахмата» Бернард Бериша.
Затем на 30-й минуте полузащитник хозяев Эдуард Сперцян сравнял счет в игре. Через 5 минут игрок грозненского клуба Артем Тимофеев вывел «Ахмат» вперед. Счет на 55-й минуте сравнял полузащитник хозяев Михайло Баняц.
Победу «Ахмату» на 90+4-й минуте принес гол Ивана Олейникова.
Отметим, что футболист краснодарского клуба Ильзат Ахметов отдал в этом матче две голевые передачи.
«Ахмат» теперь имеет на счету 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на пятом месте (21 очко).
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