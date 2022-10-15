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Сегодня, 18:28

Гол Олейникова в добавленное время принес «Ахмату» победу над «Краснодаром»

Анна Горшкова
Корреспондент
«Краснодар» — «Ахмат» — 2:3.

«Краснодар» на домашнем поле уступил «Ахмату» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

На 17-й минуте футболист «Краснодара» Никита Кривцов в своей штрафной потерял мяч и после этого снес Ивана Олейникова с ног. Главный арбитр матча Ян Бобровский после просмотра ВАР назначил пенальти. 11-метровый удар реализовал игрок «Ахмата» Бернард Бериша.

Затем на 30-й минуте полузащитник хозяев Эдуард Сперцян сравнял счет в игре. Через 5 минут игрок грозненского клуба Артем Тимофеев вывел «Ахмат» вперед. Счет на 55-й минуте сравнял полузащитник хозяев Михайло Баняц.

Победу «Ахмату» на 90+4-й минуте принес гол Ивана Олейникова.

Отметим, что футболист краснодарского клуба Ильзат Ахметов отдал в этом матче две голевые передачи.

«Ахмат» теперь имеет на счету 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на пятом месте (21 очко).

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:3
Ахмат

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Артем Тимофеев
Бернард Бериша
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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