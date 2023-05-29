Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет серебряные медали РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что «Спартак» займет второе место в РПЛ.

«Чемпионат подходит к концу, и я хочу отметить, как здорово «Спартак» играет при Абаскале. Всегда в атаку, разнообразные комбинации, много моментов, но реализация в некоторых играх подводит. В этом сезоне были матчи, когда команда проигрывала и потом забивала по два мяча. Отличались на последних минутах и переворачивали игру. С «Нижним Новгородом» тоже была игра, но очень жаль, что не нашлось легионера, который мог бы заменить Соболева. «Спартак» в этом матче лишился своей главной ударной силы. В последнем туре тренерскому штабу придется принимать экстренные меры, чтобы компенсировать Соболева. Им все под силу, каждый, кто работает, переживает за команду. Мы — болельщики, видим это. Несмотря на трудности, «Спартак» выиграет серебряные медали», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

После 29 туров РПЛ ЦСКА с 55 очками идет вторым, опережая идущий третьим «Спартак» на балл.

В 30-м туре ЦСКА примет «Ростов» (53 очка, четвертое место), «Спартак» сыграет на выезде против «Крыльев Советов» (29 очков, 13-е место).