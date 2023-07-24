КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Пари НН» Александрова в матче против «Зенита»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», почему на заседании не будут рассматривать удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура против «Зенита» (0:2).

«Это фол последней надежды, лишение соперника явной возможности забить гол. Мы это не рассматриваем, это автоматическая дисквалификация на один матч, Александров не будет приглашен на ближайшее заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Из-за удаления Александров пропустит матч «Пари НН» против «Урала» во 2-м туре РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 29 июля, начало — 17.30 мск.