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РПЛ

Сегодня, 11:07

КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение Абаскаля в матче против «Ахмата». Тренер приглашен на заседение

Константин Белов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогу матча 17-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (2:1).

«Болельщики «Ахмата» бросили две пластиковые бутылки, одна из которых выкатилась на поле. Рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за агрессивное поведение. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает седьмое место, набрав 27 очков. «Ахмат» — 13-й (16 очков).

Гильермо Абаскаль. Абаскаль повел себя как пацан, но главное — результат и игра. Эпизод с Беришей может стать последней каплей для руководства

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Гильермо Абаскаль
КДК
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