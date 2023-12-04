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Сегодня, 11:04

Наумов заявил, что «Локомотив» вчистую переиграл «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил победу железнодорожников в матче с «Зенитом» (3:1).

«Никакого элемента везения в победе «Локомотива» нет — москвичи вчистую переиграли «Зенит». Переиграли вдохновенной игрой, желанием победить, техникой, тактикой, всем. Я думаю, это была лучшая игра «Локо» в этом отрезке сезона. «Зенита» вообще не было видно. «Локо» был настолько силен, что я даже при счете 1:1 я не сомневался, что «Локомотив» выиграет. Все были хороши. И Миранчук исключительно сыграл, и Дзюба удивительно степенно, спокойно, без суеты сделал столько нужной работы. Я считаю совершенно необоснованными все эти высказывания на тему, что нам надо опять перейти на систему весна-осень. Просто надо готовить поле. Вы же прогноз получаете — закройте заранее поле, включите максимальный подогрев, и все будет нормально. Один-два тура в сезоне при любой системе будут экстремальными. Просто к ним надо готовиться», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Зенит» прошел в воскресенье, 3 декабря. Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за сильного снегопада.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 17 турах. 8 декабря команда примет «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-nikakogo-e-lementa-vezeniya-v-pobede-lokomotiva-net-moskvichi-vchistuyu-pereigrali-zenit/
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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