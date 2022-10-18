КДК РФС рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля. Тренеры вызваны на заседание

Глава КДК РФС Артура Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура РПЛ, который закончился ничьей со счетом 2:2.

«На основании видеоматериалов, которые были получены от телевещателя, после запроса службы коммуникации РФС и по иным материалам КДК РФС на очередной заседании РФС рассмотрим поведение тренера ЦСКА Владимира Федотова и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Оба тренера приглашены на заседание. Новое заседание состоится в четверг, 20 октября, в 12.00», — сказал Григорьянц «СЭ».

После первого тайма между Федотовым и Абаскалем возник конфликт, в результате которого главный тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Федотов заявил: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».