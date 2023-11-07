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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке предстоящего заседания комитета по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо» (3:3).
«Рассмотрим поздний приход главного тренера «Динамо» Марцела Лички на послематчевое интервью, опоздание на 13 минут, выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера «Сочи» Точилина, выход за пределы технической зоны замененного футболиста Миладиновича. Также рассмотрим неподобающее поведение «Сочи» — два удаления, и прямую красную карточку Точилину. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.
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