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РПЛ

Сегодня, 11:41

КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке предстоящего заседания комитета по итогам 14-го тура РПЛ.

«По матчу «Локомотив» — «Спартак» рассмотрим нарушение регламента со стороны хозяев — на предматчевом совещании не была организована видеосвязь для участников, скандирование болельщиками «Локомотива» ненормативной лексики и задержку выхода команды «Спартак» из раздевалки перед началом матча на две минут тридцать секунд. По матчу «Оренбург» — «Ростов» рассмотрим выходфза пределы технической зоны тренеров Деограсии и Карпина и реабилитолога «Ростова» Альвареса. По матчу «Урал» — «Рубин» рассмотрим выходы за пределы технической зоны тренеров Рахимова и Гончаренко», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 21 очком. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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