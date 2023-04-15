Кечинов заявил, что матч с «Торпедо» будет тяжелейшим для «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых с московским «Торпедо».

«Спартаку» предстоит тяжелейший матч с «Торпедо». После возобновления чемпионата любая игра «Спартака» проходит очень напряженно. Игра «Торпедо» — «Спартак» не будет исключением. «Торпедо» некуда деваться — им надо выбираться из зоны вылета. После прихода Клотета команда встряхнулась и победила в прошлом туре. Такие изменения часто бывают при смене тренера. «Торпедо» постарается дать бой в дерби, но «Спартак» — фаворит», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.