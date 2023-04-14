Кечинов заявил, что «Спартак» ждет очередной тяжелейший матч с «Торпедо»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от встречи красно-белых с «Торпедо».

«Ожидаю очередной тяжелейший матч для «Спартака» — после возобновления чемпионата все матчи проходят очень упорно, очень напряженно, где-то ошибаются судьи, где-то невезение... Но все складывается не очень удачно, не как мы ожидали. И матч с «Торпедо» будет проходить в таком же ключе. Пришел новый тренер, команда встряхнулась, выиграла в прошлом туре. Думаю, эта победа даст торпедовцам хороший эмоциональный фон, они выйдут в приподнятом настроении, да и деваться им некуда. Будет ли открытый и смелый футбол? Тут все зависит от «Спартака». При всем уважении к «Торпедо», состав и индивидуальные качества спартаковцев гораздо выше, есть поставленная игра. Так что если красно-белые возьмут мяч под контроль, будут показывать зрелищный и комбинационный футбол, то «Торпедо» будет вынуждено играть вторым номером, от обороны, уповая на контратаки», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.