Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:53

Кержаков — о спорном эпизоде в матче с «Уралом»: «Алип толкал мяч, а не пас давал»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков оценил победу команды над «Уралом» в матче 6-го тура РПЛ (4:0).

— Три победы подряд в рамках чемпионата. Что стало переломным моментом после сложного старта сезона?

— Потому что мы тренируемся, набрали форму, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кержакова.

— Были ли предпосылки для свободного удара в эпизоде в первом тайме с Нуралы Алипом или все было в рамках правил?

— Нет, он толкал мяч, а не пас давал, поэтому все по правилам.

После матча 6-го тура «Зенит» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с таким же количеством очков занимает третью позицию. В 7-м туре сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА, а екатеринбургский клуб встретится с «Ахматом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005298799_golkiper_zenita_kerjakov__o_spornom_epizode_v_igre_s_uralom_alip_tolkal_myach_a_ne_pas_daval
Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
ФК Урал
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Спартак» — «Ахмат», «Сочи» — «Локомотив» и другие матчи
«Спартак» и «Ахмат» не забили голов в матче РПЛ
«Пари НН» — «Ростов»: Сулейманов открыл счет после того, как Песьяков отразил пенальти
Экс-игрок «Реал Сосьедад» Эрнандес считает, что Бабич может стать одним из лучших защитников в РПЛ
Игрок «Зенита» Алип: «Команда на правильном пути»
Триллер в Казани: два шедевра приблизили «Динамо» к победе в меньшинстве, но «Рубин» спасся на 95-й!
«Сочи» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Динамо»: видео голов

«Сочи» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ