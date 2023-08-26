«Рубин» — «Динамо»: видео голов

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 6-го тура чемпионата России.

В конце первого тайма нападающий Мирлинд Даку с пенальти вывел хозяев вперед. В начале второго тайма вторую желтую карточку получил защитник бело-голубых Николас Маричаль.

Уже в меньшинстве гости сначала сравняли счет, а затем и вышли вперед: полузащитник Денис Макарова забил роскошный гол ударом с лета, а защитник Дмитрий Скопинцев с нерабочей правой ноги отправил мяч в девятку после сольного прохода.

В добавленное время ничью казанцам принес нападающий Джоэль Фамейе.

45+1-я минута. Даку — с пенальти — 1:0

60-я минута. Макаров — 1:1

75-я минута. Скопинцев — 1:2

90+5-я минута. Фамейе — 2:2