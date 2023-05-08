Кержаков прокомментировал ошибку Селихова в матче «Зенит» — «Спартак»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на ошибку вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ.

На 13-й минуте матча Селихов неудачно выбил мяч, попав в ногу полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. После ошибки голкипера красно-белых бразилец забил гол.

«В том моменте Селихова накрыли. Он ногами хорошо играет. Но бывают такие ошибки у вратаря, который старается разыгрывать, больше соприкасается с мячом. Соответственно, возможность совершить ошибку в процентном соотношении возрастает», — приводит «РБ Спорт» слова Кержакова.

В этой встрече «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны.