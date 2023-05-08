КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:03

Кержаков прокомментировал ошибку Селихова в матче «Зенит» — «Спартак»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на ошибку вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ.

На 13-й минуте матча Селихов неудачно выбил мяч, попав в ногу полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. После ошибки голкипера красно-белых бразилец забил гол.

«В том моменте Селихова накрыли. Он ногами хорошо играет. Но бывают такие ошибки у вратаря, который старается разыгрывать, больше соприкасается с мячом. Соответственно, возможность совершить ошибку в процентном соотношении возрастает», — приводит «РБ Спорт» слова Кержакова.

В этой встрече «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-kerzhakov-oshibka-selihova-takie-oshibki-by-vayut-u-vratarya-kotory-j-staraetsya-razy-gry-vat/
Александр Селихов
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Кавазашвили: «Зенит» получил достойного противника»
Матч-сезон в миниатюре для «Спартака»
Обухов рассказал, почему «Оренбург» на выезде играет хуже, чем дома
Радимов считает, что ошибка Селихова изменила ход матча «Зенит» — «Спартак»
Форвард «Зенита» Сергеев: «Не напрягает, что в РПЛ все однотипно. Дай бог стать чемпионами как можно больше»
Зобнин: «Я вообще не думал о чемпионском коридоре для «Зенита». У нас сейчас другие задачи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обухов рассказал, почему «Оренбург» на выезде играет хуже, чем дома

Кавазашвили: «Зенит» получил достойного противника»