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Сегодня, 17:41

Кержаков рассказал об эмоциях от тренировки «Зенита» в Михайловском саду Русского музея

Георгий Горностаев
корреспондент
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Голкипер «Зенит» Михаил Кержаков прокомментировал тренировку команды в Михайловском саду Русского музея.

— Впервые провели подобную тренировку год назад, она была одной из самых запоминающихся. Это показывает взаимодействие с городом. Здорово, что мы продолжили эту традицию. Это важно и для нас, и для болельщиков.

— Где бы еще хотели провести тренировку? Может, на Дворцовой?

— Может, построим что-нибудь. Там было бы неплохо. Посмотрим, в Питере очень много исторических мест, везде будет интересно.

— Что вам больше нравится: Русский музей или Эрмитаж?

— Для меня и Русский музей и Эрмитаж одинаковые. Не могу выбрать. В следующий раз приеду и побольше погуляю. Нам провели небольшую экскурсию в Русском музее, за 20 минут 17 залов обошли. Настоящее русское искусство, иностранцы были с переводчиком.

— За стекла в Русском музее отвечает бьющие или вратарь?

— У нас такие бьющие, что можно не переживать (смеется).

Михаил Кержаков
ФК Зенит
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