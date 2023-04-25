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Сегодня, 11:05

Классен считает, что возвращение Промеса помогло «Спартаку» победить «Краснодар»: «Это наш лидер»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Леон Классен прокомментировал «СЭ» победу над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Здорово, что удалось забить четыре мяча. Но пропустить три — много. Будем над этим работать. Возвращение Промеса? Рад, что Квинси вернулся. Он показал, что продолжает хорошо работать, даже когда не может помогать команде. Это наш лидер. Мы рады, команде это только помогло», — сказал Классен «СЭ».

Промес стал автором победного гола в матче с «Краснодаром», а также догнал Вагнера Лав и Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров РПЛ среди иностранцев. У всех троих футболистов по 85 мячей, они делят первое место.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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