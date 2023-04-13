Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:48

Кобелев считает, что Тюкавин прибавил в психологии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Оценивать игру Тюкавина необходимо после окончания сезона. Тогда можно спокойно сказать, как он играет. С мой точки зрения Тюкавин прибавил в психологии. Если раньше его ассоциировали с футболистом, выходящим на замену. Сегодня он полноценный игрок стартового состава, который в каждой игре забивает, создает моменты и напрягает защитников. Константин улучшил свою игру», — приводит «РБ Спорт» слова Кобелева.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне он провел за московский клуб 31 матч, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-tyukavin-uzhe-polnotsenny-j-igrok-starta-v-dinamo-on-pribavil-v-psihologii/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Тукманов: «В душе я надеюсь, что «Торпедо» отберет очки у «Спартака»
Орлов: «Поздравлять «Зенит» с чемпионством будем седьмого мая, когда он обыграет «Спартак»
Алдонин: «Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке, и за втрое место в РПЛ»
Президент «Урала» Иванов: «Федотов — наш человек, наш воспитанник»
Филимонов рассказал, что бы требовал Романцев от современного «Спартака»
Логашов: «Дзюба доказал всем, что играть и приносить пользу команде можно в любом возрасте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин: «Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке, и за втрое место в РПЛ»

Орлов: «Поздравлять «Зенит» с чемпионством будем седьмого мая, когда он обыграет «Спартак»