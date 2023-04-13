Кобелев считает, что Тюкавин прибавил в психологии

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Оценивать игру Тюкавина необходимо после окончания сезона. Тогда можно спокойно сказать, как он играет. С мой точки зрения Тюкавин прибавил в психологии. Если раньше его ассоциировали с футболистом, выходящим на замену. Сегодня он полноценный игрок стартового состава, который в каждой игре забивает, создает моменты и напрягает защитников. Константин улучшил свою игру», — приводит «РБ Спорт» слова Кобелева.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне он провел за московский клуб 31 матч, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.