Колосков считает, что «Зенит» выйдет на более высокий уровень

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

«Новые игроки — новая игра. Футболисты определяют стиль и характер встречи. По сравнению с прошлым сезоном в команде нет только Малкома и Кузяева, зато коллектив пополнили новые качественные футболисты. Думаю, «Зенит» выйдет на более высокий уровень», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

Также он высказался о стартовом плане главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на эту игру.

«Я не увидел, чтобы Абаскаль экспериментировал. «Спартак» — нормальная команда, которая прекрасно играла. Не берусь судить Абаскаля, в его действиях я не увидел ничего неожиданного», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом».