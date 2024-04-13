Колыванов заявил, что ЦСКА и «Локомотив» будут бороться за чемпионство

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов считает, что ЦСКА и «Локомотив» сохраняют шансы на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«ЦСКА и «Локомотив» будут бороться за чемпионство. Математические шансы же есть? Есть. Осталось разыграть еще 21 очко. Конечно, все хотя внедриться в чемпионскую гонку и вставить палки в колеса «Зениту» и «Краснодару». А «Динамо» вообще может поплыть после поражения в матче со «Спартаком». Все может быть, футбол тем и прекрасен», — цитирует Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

13 апреля «Локомотив» и ЦСКА сыграют в рамках 24-го тура РПЛ. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Армейцы с 36 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с таким же количеством баллов идут на 5-й строчке.