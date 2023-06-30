Константин Дзюба сменил Эдуарда Сафонова на посту спортивного директора «Рубина»

Сегодня, 12:40
Как и сообщал «СЭ», исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба занял пост спортивного директора клуба.
О назначении Дзюбы объявил официальный сайт «Рубина».
Эдуард Сафонов, ранее занимавший должность спортивного директора, покинул клуб по состоянию здоровья, сообщила пресс-служба казанцев. Он работал в «Рубине» с января этого года.
По информации «СЭ», Сафонов покинул команду из-за конфликта с главным тренером команды Рашидом Рахимовым, по причине разных взглядов на селекцию.