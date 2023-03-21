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Корнаухов: «Чисто математически, конечно, чемпионская интрига жива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что в чемпионате России сохраняется интрига.

«Чисто математически, конечно, чемпионская интрига жива. Если посчитать, то все возможно. Но если быть объективным, «Зенит» вряд ли поставит проигрыши на конвейер, а все остальные будут только выигрывать. Терять очки будут все, а очковый отрыв петербуржцев довольно комфортен. Так что главный фаворит ясен и без всяких математических подсчетов. Отрыв, конечно, вполне может сократиться, но проблемы «Зенита» вряд ли будут глобальными», — цитирует «РБ Спорт» Корнаухова.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идуший на втором месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-matematicheski-intriga-zhiva-no-vryad-li-problemy-zenita-budut-stol-global-ny-mi/
Олег Корнаухов
Футбол
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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