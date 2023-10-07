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Сегодня, 17:59

«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян и Кордоба сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» — «Ростов» в 11-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Петров, Эктов, Ярлыков, Ахметов, Арутюнянц, Баньяц, Кокшаров, Олусегун, Дэвид.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.

Запасные: Медведев, Терентьев, Лангович, Прохин, Кирш, Игнатов, Акбашев, Тугарев, Щетинин, Комаров, Комличенко.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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