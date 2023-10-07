Сегодня, 17:59
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» — «Ростов» в 11-м туре РПЛ.
Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Штепа, Петров, Эктов, Ярлыков, Ахметов, Арутюнянц, Баньяц, Кокшаров, Олусегун, Дэвид.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.
Запасные: Медведев, Терентьев, Лангович, Прохин, Кирш, Игнатов, Акбашев, Тугарев, Щетинин, Комаров, Комличенко.